Confed Cup : Zu knapper Sieg für Spanien gegen Uruguay

Welt- und Europameister Spanien überzeugt bei seinem Auftaktspiel gegen Uruguay mit einem starken Auftritt. Die Partie verläuft einseitiger, als das Ergebnis zeigt.

Müde nach einer langen Saison? Zu wenig motiviert für ein Turnier wie den Confederation Cup nach drei großen Titeln in Folge? Nichts dergleichen war beim ersten Auftritt der spanischen Nationalmannschaft am Sonntag in Recife zu erkennen. Der Welt- und zweifache Europameister überzeugte gegen Uruguay mit attraktivem Fußball. Der Sieg fiel angesichts der spanischen Überlegenheit mit 2:1 viel zu knapp aus.

Pedro Rodriguez hatte seine Mannschaft in der Arena Pernambuco in der 20. Minute in Führung gebracht, wobei sein Weitschuss von Uruguay-Verteidiger Diego Lugano ins eigene Tor abgefälscht wurde. In der 32. Minute doppelte Roberto Soldado vom FC Valencia mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze nach. Danach kontrollierte die Furia Roja das Spiel problemlos, Goalie Iker Casillas wurde kaum geprüft.