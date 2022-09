Berlin : Zu lauter Sex! Nachbar schreibt Pärchen bösen Wut-Brief

Ein Pärchen lässt es beim Sex offenbar regelmäßig krachen und geht dabei nicht gerade leise vor. Einem Nachbarn platzte deswegen nun sogar der Kragen.

Der genervte Nachbar musste sich was einfallen lassen. Pixabay

«Mittendrin statt nur dabei» – so oder zumindest so ähnlich muss sich ein Mieter in Berlin-Lichtenberg fühlen, der seine lieben Nachbarn stets beim «Liebesakt» verfolgen darf – oder eher muss. Denn die beiden Turteltäubchen sind beim Sex so laut, dass es der Mann einfach nicht mehr aushält.

Und weil offenbar sämtliche (mündliche) Versuche gescheitert sind, beim Geschlechtsverkehr doch etwas leiser sein zu wollen, hat sich der gepeinigte Nachbar nun eine kreative Idee ausgedacht und dem Pärchen kurzerhand einen kleinen Wut-Brief geschrieben, den er prompt im Hausflur an die Wand klebte – und genau dieser Zettel wurde von «notesofberlin» auf Instagram veröffentlicht und sorgt dort gerade für jede Menge Gesprächsstoff – und Lacher!

«einseitige Befriedigung»

«Hallo Ihr sexfreudigen Nachbarn», beginnt der genervte Nachbar seinen Denkzettel, ohne dabei lange um den heißen Brei herumzureden. «Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen worum es geht! Seit einiger Zeit bin ich quasi der Dritte in eurer Beziehung! Selbstverständlich freue ich mich darüber, dass ihr dieses ekstatische Erlebnis mit mir teilt und das fast täglich!» Leider sei die «Befriedigung» aber nur «einseitig».

Und weiter: «Ich werde weder mental noch physisch befriedigt. Im Klartext: IHR SEID FIESE EGOISTEN!» Da man in dem Miets-Haus bzw. der -Wohnung offenbar sehr auf ein «harmonisches Zusammenleben» wert lege, «möchte ich euch höflichst bitten, dass sehr lange und laute Geschreie (in Form von stöhnen) einzustellen.» Zum Schluss gibt der Gepeinigte dann auch noch einen kleinen Tipp, wie man die Lautstärke beim Liebesakt etwas verringern kann.

Auch Tipps aus der Community

«Es gibt Kissen etc. die Lautstärke zu dämpfen. Bei Fragen einfach bei mir melden», so der Nachbar. Am Ende des Briefs durfte aber ein lachendes Smiley nicht fehlen. Unklar ist leider, ob der Denkzettel seine gewünschte Wirkung erzielt hat und das Pärchen nun leiser ist. Bei der Internet-Community hat der Brief jedenfalls voll eingeschlafen und sorgt dort für reichlich Diskussionen. Und natürlich dürfen auch Ratschläge nicht fehlen.

So meint etwa einer der User: «Einfach die Stoßzeiten verlegen!» Ein anderer Nutzer hat allerdings einen anderen Lösungsvorschlag und schreibt ganz offen: «Oder am besten einladen, dann ist die Befriedung auf allen Seiten.» Ob das Pärchen darauf eingehen wird, ist leider nicht bekannt. Bis jetzt hat man von den liebeshungrigen Turteltäubchen zumindest nichts gehört – also jedenfalls nicht schriftlich!