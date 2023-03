«Aber bitte mit Sahne» : Zu rassistisch? ZDF ändert Text von Udo-Jürgens-Hit und löst Debatte aus

Giovanni Zarrella performte in seiner ZDF-Schlagershow den Hit «Aber bitte mit Sahne» von Udo Jürgens – mit einer Anpassung am Text. Dies sorgt – ein Mal mehr – für eine Debatte.

Noch nie wurde Sprache so kontrovers diskutiert wie in dieser Zeit. Ob um Gendern oder die Verwendung vermeintlich diskriminierender Begriffe, immer wieder entfachen hitzige Debatten darüber. Auch das Film- und Musikbusiness steht vermehrt im Fokus von Kontroversen. Jüngst zog der deutsch-italienische Sänger Giovanni Zarrella den Ärger auf sich, weil er den Klassiker «Aber bitte mit Sahne» von Schlagerstar Udo Jürgens in einer leicht abgeänderten Form in seiner ZDF-Sendung «Giovanni Zarrella Show» performte.