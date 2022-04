Reichsbürger : Zu Reichsbürgerbewegung gehörender Polizist darf aus Dienst entlassen werden

Ein Polizist aus Hannover, welcher der sogenannten Reichsbürgerszene angehört, darf aus dem Dienst entlassen werden.

Er zog die Legitimation des Staates in Zweifel

Er zog damit die Legitimation des Staats in Zweifel. Auch weitere Äußerungen des 59-Jährigen entsprechen laut Gericht dem Argumentationsmuster von Reichsbürgern. In öffentlichen Reden sprach er über geheime Umsturzpläne und Militäroperationen.

Darüber hinaus deutete er an, dass unter dem Flughafen in Berlin und dem Bahnhof in Stuttgart Bunker errichtet würden, in denen sich Migranten aufhielten, die darauf vorbereitet würden, gegen das deutsche Volk aufzubegehren.