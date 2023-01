Luxemburg: Zu teure Parkplätze und schlechtes Wetter – Schlussverkauf läuft nicht wie erwartet

LUXEMBURG – Seit einigen Tagen sollen wieder satte Rabatte und tolle Schnäppchen die Menschen in die Geschäfte der Landeshauptstadt locken. Doch von einem Ansturm auf die Sonderangebot kann man derzeit wohl noch nicht sprechen.

In den Geschäften lassen sich noch immer satte Schnäppchen ergattern. JG

«Im Moment ist es noch zu ruhig», erzählt uns eine Verkäuferin eines Geschäfts in der hauptstädtischen Grand-Rue. Rund zehn Tage nach Beginn des Schlussverkaufs zeigen sich die Händler des Großherzogtums noch nicht zufrieden über den bisherigen Andrang der Bevölkerung auf die Geschäfte. Das zumindest beklagt die junge Verkäuferin, die gerade ihren zweiten Ausverkauf gestartet hat, um noch möglichst viele Stücke unter die Leute zubringen. «Es sind einfach nicht genug Menschen auf den Straßen. Bei schlechtem Wetter, wie wir es zur Zeit erleben, gehen die Leute lieber in die Einkaufszentren», so die junge Frau.

Dieses Empfinden teilen auch andere Händler in der Landeshauptstadt: «Wegen des Verkehrs und der Bauarbeiten ist es manchmal schwierig, hierher zu kommen. Außerdem sind die Parkplätze ziemlich teuer», berichtet die in einem Modegeschäft tätige Anaïs. Darüber hinaus hat ihre Chefin Céline auch festgestellt, dass sich die Konsumgewohnheiten der Menschen stark geändert haben: «Viele Leute bestellen im Internet, auch wenn sie sich die Ware oft in die Boutique liefern lassen».

Nicht alle bevorzugen das Online-Shopping

Charlotte – die gerade auf der Suche nach Hemden war – ist nach eigenen Angaben ein großer Fan des Ausverkaufs, der für die junge Frau noch immer «ein Muss ist». Sie hat sich vor ihrem Dienstbeginn für eine Shoppingtour in der Hauptstadt entschieden. Der 30-jährige Samuel zieht es ebenfalls vor für seine Einkäufe in ein Geschäft zu gehen, statt sie im Internet zukaufen, damit er «die Produkte sehen und vergleichen kann, was online komplizierter ist», so Samuel.