Luxemburg: Zu viele Bronchiolitis-Fälle treffen auf zu wenig Personal

«Am Wochenende war die Situation stabil. Es kamen weniger Leute in die Notaufnahme, vor allem weniger Kinder, deren Zustand es nicht erforderte, ins Krankenhaus zu gehen», erklärt Dr. Serge Allard, Präsident der Société Luxembourgeoise de Pédiatrie. Sein Aufruf zur Entlastung der pädiatrischen Notaufnahmen , den er am Freitag zusammen mit Dr. Isabel de la Fuente, Kinderärztin an der Kannerklinik, gestartet hatte, trug erste Früchte.

Für das Immunsystem der Kleinen ist alles neu

Dr. Allard hatte am Freitag eine alarmierende Situation und überlastete Kinderstationen beschrieben. «Am Samstagmorgen habe ich, alle Krankheiten zusammengenommen, 40 Patienten gesehen», erzählt er. Der Arzt betont, dass die angespannte Situation durch einen Mangel an Personal, insbesondere an Pflegepersonal, noch verschärft werde. Wichtig seien Präventionsmaßnahmen: «Behalten Sie kranke Kinder zu Hause, halten Sie sich an Abstandsregeln, tragen Sie einen Mundschutz, vermeiden Sie Familientreffen, Besuche und das Küssen kranker Kinder». Diese Verhaltensmaßen will demnach auch das Gesundheitsministerium anraten.