Nordkorea : Zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol – so schlecht soll es Kim Jong-un gehen

1 / 4 Laut Yoo Sang-bum, einem Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses Südkoreas, trinkt und raucht der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un (im Bild) exzessiv. AFP Spekulationen über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un gibt es immer wieder. Zu Beginn der Pandemie gab es Gerüchte, dass der 39-Jährige im Koma liegt oder sogar tot ist. IMAGO/UPI Photo Der nordkoreanische Machthaber soll gemäß dem südkoreanischen Politiker Yoo Sang-bum unter anderem Marlboro-Zigaretten und Medikamente gegen Schlaflosigkeit horten. Philip Morris

Der Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un wird laut dem Nationalen Geheimdienst von Seoul «intensiv» überwacht. In den letzten Wochen soll sein Gewicht auf rund 300 Pfund (etwa 136 Kilogramm) angestiegen sein. Außerdem verbringe er die ganze Nacht in einem «Teufelskreis» aus starkem Alkoholkonsum und Rauchen, berichtet die New York Post. Die Angaben stammten von Spionen, die sich auf die Analyse der jüngsten Fotos durch künstliche Intelligenz (KI) berufen.

Yoo Sang-bum zufolge, einem Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses Südkoreas, soll der schätzungsweise 1,70 Meter große Mann unter anderem Marlboro-Zigaretten und Medikamente gegen Schlaflosigkeit horten. Sein Konsum von Alkohol und Zigaretten führte zu «erheblichen Schlafstörungen».

Schwierige Lebensbedingungen in Nordkorea

Der Diktator soll zusätzlich auch schon mit «Kratzern und Prellungen» an den Armen gesehen worden sein, was laut Sang-bum auf eine «stressbedingte Hautkrankheit» schließen lässt. Sein derzeit wachsender Taillenumfang und die «offensichtliche Hortung von Importen und Luxusgütern» sind darauf zurückzuführen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Nordkoreas gemäß dem Korea Herald verstärkt mit schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert sind.

Die Zahl der durch Hunger verursachten Todesfälle sei in diesem Jahr bislang dreimal so hoch wie vor einem Jahr – und die Zahl der durch Suizid verursachten Todesfälle sei um 40 Prozent gestiegen, heißt es in der Zeitung.

Heftige Spekulationen um Gesundheitszustand