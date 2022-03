In Wiener Vorort : Züge prallen zusammen - 41 Verletzte

Im Pendlerverkehr sind in der österreichischen Hauptstadt zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Zwei Menschen, darunter ein Lokführer, schweben in Lebensgefahr.

Mindestens 41 Menschen sind bei dem Zusammenstoß zweier Züge in Wien verletzt worden. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, darunter ein Lokführer, wie die Rettungsleitstelle mitteilte. Gründe für die Kollision am Montag waren nach ersten Erkenntnissen der Österreichischen Bundesbahnen ÖBB ein technischer Defekt an einer Weiche sowie eine falsch erteilte Fahrerlaubnis. Fünf Fahrgäste wurden schwer verletzt.