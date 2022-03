Pech für den Spanier : Zuerst reißt die Serie, nun fällt Rafael Nadal mit einem Rippenbruch lange aus

Tennis-Superstar Rafael Nadal zog sich einen Rippen-Ermüdungsbruch zu und fällt bis zu sechs Wochen verletzt aus.

Dort hatte Nadal nach zuvor 20 Siegen in Folge zum ersten Mal in diesem Jahr verloren. Der US-Amerikaner Taylor Fritz gewann das Endspiel 6:3, 7:6.

Tennis-Star Rafael Nadal, der zuletzt im Final von Indian Wells die erste Saison-Niederlage nach 20 Siegen in Serie kassierte, muss länger verletzt pausieren. Wie die «Marca» berichtet, zog sich der Australian-Open-Sieger beim Turnier in Indian Wells eine Fraktur an der linken Rippe zu. Der Spanier muss vier bis sechs Wochen pausieren. Er wird damit das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo verpassen.