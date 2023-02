Studien-Ergebnis: Zufriedenheit der Luxemburger Arbeitnehmer nimmt weiter ab

Während die Umfrage keine signifikanten Unterschiede in der Zufriedenheit zwischen Männern und Frauen aufweist, geht aus dieser jedoch hingegen hervor aber sie zeigen, dass die 16- bis 24-Jährigen am glücklichsten am Arbeitsplatz sind, und die Zufreidenheit mit zunehmenden Alter abnimmt. Die Zufriedenheit nimmt auch ab, wenn man Kinder hat und in geringerem Maße, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Insgesamt stieg das Gefühl von Konflikten zwischen Privat- und Berufsleben zwischen 2014 und 2022 um 40 Prozent an, das Burn-out-Risiko um 30 Prozent. Seit 2020 gibt es mehr Unzufriedene als zufriedene Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Im Jahr 2022 gab es doppelt so viele unzufriedene Arbeitnehmer wie noch im Jahr 2014.