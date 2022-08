Spanien: Zug fährt auf Waldbrand auf, Passagiere flüchten panisch in die Flammen

Ein Zug, der von Sagunt in der östlichen Provinz Valencia nach Saragossa unterwegs war, fuhr auf einen Waldbrand zu. Der Lokführer erkannte, dass er aufgrund der Brände nicht mehr weiterfahren konnte. Er entschied, dass die Situation zu unsicher wurde, hielt den Zug an und wollte zurückfahren.

Passagiere ignorierten aus Panik Ansage des Lokführers

Lokale Medien berichten, dass der Zugführer die 48 Fahrgäste im Zug aufforderte, sitzen zu bleiben. Doch einige Passagierinnen und Passagiere befürchteten, dass der Zug vom Feuer verschlungen werden könnte und gerieten in Panik. Sie schlugen die Fensterscheiben ein und flohen so aus dem Zug.

«Als die Fahrgäste sahen, dass sie vom Feuer umzingelt waren, stiegen einige von ihnen wieder in den Zug ein», sagte ein Sprecher der spanischen Bahn gegenüber der britischen Zeitung «The Guardian.» «20 von ihnen hatten Verbrennungen erlitten.» Als sie sahen, dass sie schon mitten in den Flammen waren, versuchten einige, wieder im Zug Schutz zu erlangen.

Ein Helikopter wirft Wasser ab, während Mitglieder der Löschbrigade (BRIF) am 15. August 2022 im Naturpark Moncayo in der Nähe des Dorfes Borja in der nördlichen Region Aragonien einen Waldbrand löschen.

Nach dem Aussteigen Verbrennungen erlitten

Valencia ist die jüngste Region, in der es während der anhaltenden Hitzewelle in Spanien zu schweren Waldbränden gekommen ist, wobei Zehntausende Hektar Wald zerstört wurden. Das Feuer in Bejís hat bereits 800 Hektar verbrannt, während anderswo in der Provinz ein Feuer im Vall d'Ebo weiterhin außer Kontrolle gerät, nachdem es 11.000 Hektar Wald vernichtet hat.