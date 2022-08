Internet und mehr Platz : Zugkomfort im Korridor Mosel/Luxemburg soll besser werden

KOBLENZ – Mehr Fahrräder, mehr Platz und Wlan: Deutsche Züge in der Region um die Mosel und Luxemburg sollen mit mehr Komfort ausgestattet werden, so die Pläne des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord.

Das Zugfahren für Reisende im Korridor Mosel/Luxemburg soll nach einem neuen Vergabeverfahren in Zukunft attraktiver werden. Das teilte am Dienstag der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord in Koblenz mit. So sollen künftig etwa 30 Fahrräder pro Fahrzeug transportiert werden können, zudem soll es größere Sitzabstände und Wlan geben.