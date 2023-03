Luxemburg: Zugreisende im Norden werden sich in Geduld üben müssen

Ist die Linie 10 der CFL verflucht? Innerhalb von etwas mehr als sechs Monaten gab es zwei große Zwischenfälle, die den Verkehr für längere Zeit unterbrachen. «Es gibt jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem Erdrutsch im Schieburg-Tunnel im August 2022 und der brüchigen Felswand in Bürden (Gemeinde Erpeldingen-Sauer). Das ist reiner Zufall» erklärt Marc Wengler, Generaldirektor der CFL, gleich zu Beginn. «Man kann höchstens behaupten, dass in beiden Fällen die Unwetter, insbesondere die starken Regenfälle, eine Rolle gespielt haben.»

Die Bahngesellschaft ging am Donnerstag näher auf die Instabilität der Felswand ein, die Anfang der Woche auf der Höhe von Bürden festgestellt worden war. «Ein Teil der Felswand hat sich gelöst, während die Sicherungsarbeiten im Gange waren. Er fiel in eine Geröllkammer, die für diesen Zweck vorgesehen war», erklärt Marc Wengler. Die Experten seien zu dem Schluss gekommen, dass ein Restrisiko bestehe, dass sich weitere, größere Teile lösen könnten.

13 Minuten mit dem Zug, 54 Minuten mit dem Bus

Da man dem Vorsorgeprinzip den Vorzug gab, wurde daraufhin beschlossen, den Abschnitt zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz komplett für den Verkehr zu sperren. Die rund 1600 täglichen Nutzer dieser Strecke müssen sich nun gedulden, denn es sei unmöglich, heute ein Datum für die Wiedereröffnung der Strecke zu nennen, so der Chef der CFL. «Ende nächster Woche werden wir genauere Angaben zur Dauer der Arbeiten machen können, sobald feststeht, welche Methode am besten geeignet ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es mindestens sechs Wochen sein werden.» Wenn man bedenkt, dass die Fahrt zwischen Ettelbrück und Kautenbach von 13 Minuten mit dem Zug auf 54 Minuten mit dem Ersatzbus ansteigt, kann man sich vorstellen, dass die Fahrgäste es kaum erwarten können, die Strecke wieder geöffnet zu sehen. Ersatzbusse verkehren im Stundentakt zwischen Ettelbrück und Wiltz sowie zwischen Ettelbrück und Clerf, entweder direkt oder mit verschiedenen Haltestellen. Eine Taktung, die am Osterwochenende vom 8. bis 10. April erhöht wird.

Auch der Schieburg-Tunnel, etwas weiter nördlich, zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz, der seit dem Erdrutsch vom 27. August letzten Jahres geschlossen ist, wird in absehbarer Zeit nicht wieder geöffnet werden. Während zunächst der 17. April als Termin genannt worden war, räumt die CFL nun ein, dass dieser Termin nicht eingehalten werden kann. «Es gibt in der Tat unvorhergesehene Ereignisse», sagt Marc Wengler. Vor allem das schlechte Wetter habe die Arbeiten verzögert. «Außerdem ist der Hohlraum, in den wir Beton injizieren müssen, viel größer als erwartet, so dass wir statt zehn nun 72 Bohrungen benötigen. Wir werden nächste Woche Tests durchführen, aber man kann jetzt schon sagen, dass es mindestens sechs Wochen länger dauern wird.» Damit werden die Nutzer auf Ende Mai vertröstet. Bis dahin können sie sich nur in Geduld üben und vom Busfenster aus die Rückkehr der schönen Tage betrachten.