Luxemburg : Zugriff durch Spezialeinheit der Polizei in einer Wohnung

NEUNHAUSEN – Eine Meldung über eine «Person in Gefahr» löste am Dienstagmittag einen großen Polizeieinsatz im Norden des Landes aus.

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz in Neunhausen im Norden des Landes, nachdem gegen 9.15 Uhr gemeldet wurde, dass ein Bewohner möglicherweise in Gefahr schwebe. «Zahlreiche Polizeikräfte, darunter die Spezialeinheit der Polizei, sowie der CGDIS, waren sofort vor Ort», bestätigte die Police Grand-Ducale.