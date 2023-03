Luxemburg: Zugverkehr auf Nordstrecke wegen instabiler Felswand unterbrochen

Wie die CFL am Dienstag mitteilt, wird der Zugverkehr zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie Kautenbach und Wiltz fürs Erste ausgesetzt. Grund hierfür, sei eine instabile Felswand an einer schwer zugänglichen Stelle in der Höhe von Bürden auf der Nordstrecke (Linie 10, Luxemburg - Ulflingen), wie es in einer Pressemitteilung heißt. Diese potentielle Gefahrenquelle wird von der nationalen Eisenbahngesellschaft als «schwerwiegend» eingestuft. Derzeit befänden sich Arbeiter einer spezialisierten Firma vor Ort, um schnellstmöglich eine Einschätzung für den zeitlichen Rahmen der benötigten Reparaturarbeiten abzugeben.