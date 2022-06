Ettelbrück/Goebelsmuehle : Zugverkehr nach Bombenfund im Norden Luxemburgs lahmgelegt

ETTELBRÜCK – Nördlich von Ettelbrück ist am Freitagmorgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Zugverkehr wurde auf einem Abschnitt der Linie 10 unterbrochen.

Erneut wurde im Norden des Landes in der Nähe eines Tunnels in Burden, in der Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre, ein Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, wie die CFL am Freitag mitteilt.