Schienenverkehr : Zugverkehr zwischen Luxemburg und Bettemburg gestört

LUXEMBURG/BETTEMBURG – Aufgrund eines technischen Problems ist der Zugverkehr auf den Strecken Luxemburg-Thionville und Luxemburg-Rodingen am Freitagnachmittag gestört.

Schlechte Nachrichten für französische Grenzgänger, die am heutigen Freitagnachmittag nach Hause fahren wollen. Ein technisches Problem an der Infrastruktur, auf der Höhe von Bettemburg, stört den Zugverkehr auf den Linien 90 (Luxemburg - Bettemburg - Thionville) und 60 (Luxemburg - Esch/Alzette - Rodingen). Zwischen Luxemburg und Bettemburg sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, so die CFL.