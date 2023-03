CFL/SNCF: Zugverkehr zwischen Thionville und Luxemburg ist lahmgelegt

Der Zugverkehr ist derzeit in beiden Richtungen zwischen Thionville und Luxemburg-Stadt unterbrochen, wie die nationale luxemburgische Eisenbahngesellschaft (CFL) am Freitagmorgen mitteilte. «Einige Personen verhindern den Zugang zum Stellwerk in Thionville», stellen die CFL fest. Es handele sich um eine Demonstration gegen die Rentenreform. Die SNCF gibt ihrerseits an, dass der Verkehr erst am späten Vormittag wieder aufgenommen wird.