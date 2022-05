Tech-Gigant : Zukunft des Google-Projekts in Bissen ist ungewiss

LUXEMBURG – Nach mehreren Jahren des Wartens scheint Google es mit dem geplanten Rechenzentrum in Bissen nicht mehr eilig zu haben. Ein konkretes Bauvorhaben ist laut Wirtschaftsminister Franz Fayot aktuell nicht in Sicht.

Seit 2017 ist das Projekt für ein Google-Rechenzentrum in Bissen in der Pipeline. Ob daraus je etwas wird, scheint ungewiss, denn das Vorhaben könnte neu bewertet werden, wie Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung mitteilte.