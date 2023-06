LUXEMBURG – Die Wähler in Luxemburg werden am Sonntag an die Urnen gerufen, um ihre Gemeindevertreter zu bestimmen. Ein praktischer Leitfaden für die Wahl.

Gemeindewahlen 2023 : Zum ersten Mal in Luxemburg wählen – so geht's

Viele Erstwählerinnen und Erstwähler werden am Sonntag ihre Stimme abgeben. Editpress

Bei der Gemeindewahl, die am morgigen Sonntag stattfindet, werden viele Erstwählerinnen und Erstwähler ihre Stimme abgeben: Gut 50.000 ausländischen Einwohner wurden neu in die Wählerverzeichnisse aufgenommen und viele junge Luxemburger sind nach den vergangenen Wahlen volljährig geworden.

Das Verfahren mit den vielen Kreuzen erscheint auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert, ist es aber nicht. Wir erklären Dir, wie's geht.

Die Anzahl der Stimmen, die Du vergeben kannst, richtet sich danach, in welcher Gemeinde Du wohnst. In den kleinsten Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern werden die Gemeindevertreter nach dem System der relativen Mehrheit («Majorzgemeng») gewählt. Das heißt, jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Wenn Du in einer Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern lebst, kannst du sieben Stimmen vergeben. Wohnst du in einer Gemeinde mit 1000 bis 2999 Einwohnern, stehen Dir dagegen neun Stimmen zur Verfügung.

Wenn Du in einer solchen kleineren Gemeinde wohnst, setzt du einfach mit einem Bleistift, Kugelschreiber oder Füllfederhalter ein Kreuz in das Feld neben den Namen der Kandidaten, für die Du stimmen möchtest. Diejenigen, die am Ende die meisten Stimmen auf sich vereinen, sind gewählt. In 56 der 100 Gemeinden des Großherzogtums werden die Wahlen auf diese Weise durchgeführt.

Eine Liste wählen oder die Stimmen aufteilen

In den anderen 44 Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern werden die Wahlen als Listenwahlen mit proportionaler Vertretung («Proporzgemeng») durchgeführt. Auch hier hast Du so viele Stimmen zur Verfügung, wie Ratsmitglieder zu wählen sind (11, 13, 15, 17 oder 19, in der Luxemburg-Stadt 27). Der Unterschied ist, dass die Parteien hier Listen von Kandidaten aufstellen, die das Amt des Bürgermeisters anstreben.

Hier hast Du die Wahl, wie Du abstimmen möchtest. Entweder kannst Du jedem Kandidaten eine oder zwei Stimmen geben, bis die Gesamtzahl der Dir zur Verfügung stehenden Stimmen erreicht ist. Oder Du wählst gleich die gesamte Liste einer politischen Partei, dann musst Du Dein Kreuz (+ oder x) in das Feld direkt unter dem Namen der politischen Partei setzen. Damit gibst Du dieser Partei die Gesamtzahl Deiner Stimmen.

Die Wahllokale haben bis 14 Uhr geöffnet

Achtung: Wenn Du bereits ein Kreuz für die komplette Liste einer Partei gemacht hast, kannst Du keine weiteren Kreuze für andere Kandidaten machen. Das heißt: Entweder du verteilst Deine Stimmen oder Du wählst eine Liste. Falls Du Dich für das Verteilen entscheidest, achte darauf, dass Du nicht mehr Stimmen vergibst als Dir zur Verfügung stehen, da Dein Wahlzettel sonst ungültig wird.