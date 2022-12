Finnland/Luxemburg : Zum «Feiern» würde Sanna Marin am liebsten Xavier Bettel mitnehmen

Anfang Dezember war Finnlands Premierministerin Sanna Marin zu Besuch in Australien, eine Premiere für die finnische Regierung. Bei dieser Gelegenheit war die Regierungschefin Gast in der Sendung «The Project», in der sie unter anderem über ihre Regierungszeit, den Nato-Beitritt Finnlands, aber auch über Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel sprach – und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Die 34-jährige und damit jüngste Premierministerin der Welt, sorgte im vergangenen August mit einem Video, das sie beim ausgelassenen Feiern zeigt, weltweit für Furore. Die Aufnahmen von der tanzenden Sanna Marin gingen in kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken viral und lösten Dabtten in Bezug auf das Verhalten von Regierungsoberhäuptern aus. Auch im Interview im Rahmen der Sendung «The Project» blieben die Vorkommnisse von August nicht unkommentiert. Der Moderator fragte die finische Premierministerin, wen sie von ihren Amtskollegen zum Feiern auswählen würde. «Ich habe viele tolle Kollegen, besonders in Europa. Ich würde viele von ihnen auswählen», entgegnete sie auf die Frage. «Aber wenn es nur einer wäre?», stichelte der Moderator weiter. «Wenn ich nur einen nennen müsste, wäre es Xavier Bettel», so Sanna Marin abschließend.