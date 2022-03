Formel-1-Start : Zum Saisonstart droht ein Reifenchaos

Die Formel-1-Saison 2013 bringt in Bezug auf die Regeln keine gravierenden Änderungen. Doch die neuen Pirelli-Reifen lösen bei den Teams Angstschweiß aus: Sie sind unberechenbar.

Die neue Formel 1 Saison steht vor der Tür. Regeländerungen gibt es in diesem Jahr nur wenige – und vor allem keine gravierenden (Bildstrecke oben). Die technischen Neuerungen an den Boliden halten sich deshalb in Grenzen. Für Spannung dürften auch in der kommenden Saison die Reifen sorgen. Zum dritten Mal in Folge werden diese von Alleinausrüster Pirelli geliefert.