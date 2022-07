Luxemburg : Zum «Vëlosummer» müssen die Autos wieder Platz machen

LUXEMBURG – Ab Ende Juli werden elf Strecken für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Initiative soll die Menschen dazu bringen, öfter das Fahrrad zu nutzen.

Obwohl die Initiative erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, sprach Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Montag bei der Vorstellung des «Vëlosummer 2022» bereits von einer Tradition. Auch in diesem Jahr werden im Sommer wieder einige Straßen für die Autofahrer gesperrt, damit die Fahrradfahrer das Land aus dem Sattel erkunden können. Der Vëlosummer entstand 2020 im Zuge der ersten Coronawelle mit dem Ziel, die Luxemburger auf den Fahrradsattel zu bringen.

In diesem Jahr wurden laut den Zahlen des Ministeriums elf Strecken mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als 450 Kilometern in den 56 teilnehmenden Gemeinden für die Initiative ausgewiesen. Die Strecken befinden sich unter anderem im Müllerthal, im Minett, im Norden oder im Naturpark Obersauer. Laut Bausch haben «nicht alle Gemeinden die Möglichkeit, Straßen zu sperren. Außerdem ist das Interesse für den Vëlosummer bei den touristisch attraktiveren Gemeinden größer.»

Die Veranstaltung beginnt am Wochenende des 30. und 31. Juli. Einige Strecken werden nur zwei Tage lang geöffnet sein, andere den ganzen August über. «Zum Ferienbeginn am 15. Juli ist der Verkehr noch sehr dicht. In Zukunft ist es jedoch denkbar, den Vëlosummer etwas früher beginnen zu lassen oder ihn sogar in den September hinein zu verlängern», so Bausch.