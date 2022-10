Automobilindustrie : Zum Winter-Start drohen Winterreifen knapp zu werden

Früher hat man sie oft noch am selben Tag bekommen, heute kämpft man mit langen Lieferzeiten: der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland machen Autoreifen zum raren Gut.

Preistreiber seien neben den Energie- und Transportkosten die Rohstoffe wie Kautschuk und Ruß, die vorher fast ausschließlich aus Russland kamen. «Wegen des Krieges und der Sanktionen müssen die Reifenhersteller auf teurere Regionen ausweichen», so Experten.

Trotz der hohen Preise hätten die Werkstätte so früh Winterreifen bestellen müssen, wie noch nie. Deshalb seien die Lager gut gefüllt. «Aber wenn es kalt wird im November und viele Menschen noch die Reifen wechseln wollen, könnten Winterreifen knapp werden», so die Mechaniker. Bereits jetzt könne es bei spontanen Kunden Lieferzeiten von einer Woche geben, während die Reifen sonst am gleichen Tag verfügbar waren.