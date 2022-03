UN-Generalsekretär warnt : «Zum Zögern ist keine Zeit mehr»

Laut einem aktuellen Bericht der Weltwetterorganisation WMO ist der Meeresspiegel 2018 außergewöhnlich stark angestiegen.

«Die in diesem Bericht veröffentlichten Daten geben Anlass zu großer Sorge», schreibt UN-Generalsekretär António Guterres in einem am Donnerstag in New York vorgestellten Bericht der WMO. Demnach seien die vergangenen vier Jahre die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur an der Oberfläche habe im Jahr 2018 rund ein Grad Celsius über dem Referenzwert für die vorindustrielle Zeit gelegen. «Zum Zögern ist keine Zeit mehr», warnte Guterres.