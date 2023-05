«Gesäis de mech?»: Zunehmende Verkehrsunfälle mit Radfahrern lassen die Regierung umdenken

Seit einigen Jahren ist bei Unfällen, an denen Fahrradfahrer beteiligt sind, ein trauriger Aufwärtstrend festzustellen. Zwar liegt es mitunter daran, dass die Anzahl an Fahrrädern im Großherzogtum explosionsartig – 2022 wurden über eine Million gezählt (+36,5 Prozent) – gestiegen ist, dennoch weist die Regierung auf besondere Vorsicht hin und will ein Bußgeld von 74 Euro für das zu nahe Überholen von Fahrrädern einführen.

Im Jahr 2022 wurden in Luxemburg 27 Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt, eine Person verlor ihr Leben. Diese Zahlen liegen unter der traurigen Rekordbilanz von 2020 (35 Schwerverletzte und drei Tote), aber über allen Statistiken zwischen 2010 und 2020. Die neue Kampagne zur Straßenverkehrssicherheit, «Gesäis de mech?», die am 15. Mai beginnt, erinnert daran, dass beim Überholen eines Radfahrers ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Dies gilt überall, sowohl in der Stadt als auch anderswo, so das luxemburgische Gesetz.