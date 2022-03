In Neuseeland : Zunge raus: Prinz Harry macht den Haka

Da wollen die Neuseeländer eine neue Fahne, um endlich alte Bande zum einstigen Mutterland Großbritannien abzuschneiden - und dann diese Begeisterung.

Die Zunge rausstrecken und bedrohlich damit wackeln: Das dürfte nach dem Geschmack von Prinz Harry gewesen sein. Der 30-Jährige gilt vielen als der Clown der britischen Königsfamilie. Klar, dass er bei seinem Besuch in Neuseeland das Angebot, den Kriegstanz Haka zu lernen, annahm. Natürlich waren die Neuseeländer begeistert, dem Briten zu zeigen, wie man Feinde das Fürchten lehrt: Fäuste machen, brüllen, Schenkel klatschen, stampfen und am Ende mit aufgerissenen Augen die Zunge herausstrecken.

Das Protokoll sorgte zwar dafür, dass Harrys Zunge den Kamera-Objektiven verborgen blieb. Aber dass der Prinz voll bei der Sache war, war schon zu sehen. Der Prinz zum Anfassen, der für blaublütige Verhältnisse mit wenig Allüren daherkommt, ist ein Hit in der einstigen Kolonie. «Marry me - heirate mich!» Solche Plakate wurden dem Junggesellen überall entgegengestreckt.

Referendum wegen flagge

Dabei macht das kleine Land (4,5 Millionen Einwohner) gerade nicht den Eindruck einer mustergültigen ehemaligen Kolonie. Neuseeland will den Union Jack, die britische Flagge, von seiner eigenen Fahne verbannen. «Wir werden nicht mehr von Großbritannien dominiert, aber der Union Jack dominiert noch unsere Flagge», sagte der konservative Regierungschef John Key im vergangenen Jahr. «Wir sollten unsere Unabhängigkeit mit einer neuen Flagge demonstrieren.» Nächstes Jahr wird per Referendum über ein neues Design abgestimmt.

Noch ist die Queen aber Staatsoberhaupt, was 47 Prozent der Leute nach einer neuen Umfrage gar nicht gut finden. «Wenn die Flagge altmodisch und ein peinlicher Anachronismus ist, wie nennt man es dann, wenn man vom Monarchen eines anderen Landes regiert wird?» fragt der Juraprofessor Andrew Geddis von der Otago-Universität.

Kritik von den Republikanern

«Leuchtendes rothaariges Beispiel»

Auch der Fernsehmoderator Mike Hosking ätzt: «Wer die königliche Familie nicht liebt, ist ein Trottel. Es gibt so viel Liebenswertes: das ganze Brimborium, ihre maßlose Hundesammlung, und dass die Bürgerlichen bei ihren Besuchen hinter Absperrgittern gehalten werden», schreibt er ironisch. Harry sei zwar nach der Geburt seiner Nichte Charlotte nur noch auf dem fünften Platz der Thronfolge. «Aber er ist ein leuchtendes rothaariges Beispiel, was ein normaler, hart arbeitender Blaublütiger so erreichen kann.»