Luxemburg: Zur Helmpflicht für Radfahrer gibt es mehr als eine Meinung

«Der Helm ist der Sicherheitsgurt der Radfahrenden», mahnt Isabelle Medinger, Leiterin der Sécurité Routière. Der Verein fordert in seinem am Freitag anlässlich der bevorstehenden Wahlen vorgestellten Maßnahmenkatalog eine Helmpflicht für Radfahrer, die sich auch auf Leihfahrräder wie die von «vel'OH!» beziehen soll. «Fahrräder und elektrische Kleinstfahrzeuge setzen sich immer mehr als vollwertige Verkehrsmittel durch», erklärt sie. Die steigende Zahl an Zweiradfahrern bedeute aber auch, dass diese häufiger in Unfälle verwickelt seien. So seien im Jahr 2021 in Luxemburg 27 Radfahrer bei Unfällen getötet oder schwer verletzt worden, zwölf mehr als im Jahr 2015. Der bisherige Höchststand sei mit 38 im Jahr 2020 verzeichnet worden. «Wer sich selbst schützen will, trägt Helm», so Isabelle Medinger.