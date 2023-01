Flughafen New York JFK: Zur Katastrophe fehlten nur 300 Meter

Brenzlige Situation am John F. Kennedy International Airport: Eine Maschine kreuzte die Startbahn.

Am Freitag, 13. Januar, gegen 20.45 Uhr Ortszeit kam es am John F. Kennedy International Airport zu einer heiklen Situation, wie «Aerotelegraph» berichtet. Zu einer Katastrophe fehlten nur rund 300 Meter. Eine Boeing 737-900 von Delta Air Lines wollte gerade als Flug DL1943 nach Santo Domingo abheben. Der Jet mit dem Kennzeichen N914DU beschleunigte bereits, als ein anderes Flugzeug die Startbahn 04L kreuzte.

Die Boeing 777-200 mit der Registrierung N754AN von American Airlines fuhr von links kommend von einem Rollweg über die Piste. Es folgte die Anweisung aus dem Kontrollturm an die 737-Crew: «Sch*****, Delta 1943, Start abbrechen!», wie auf der Tonaufnahme des Funks zu hören ist. Und noch ein Mal: «Delta 1943, Start abbrechen!» Die Boeing 737 stoppte laut der vorläufigen Analyse der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA im letzten Moment, also rund 1000 Fuß oder 300 Meter vor dem Punkt, an dem die Boeing 777 die Piste gekreuzt hätte.