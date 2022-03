The Show must go on : Zusammenbruch vor laufenden TV-Kameras

Auf einmal war der Homeshopping-Sender QVC spannend: Moderatorin Cassie Slane kippt mitten in einer Live-Sendung plötzlich um. Ihr Kollege preist das Produkt selbstverständlich weiter an.

Es geschieht, als Moderatorin Cassie Slane gemeinsam mit ihrem Kollegen einen Tablet-PC für Kinder präsentiert. Plötzlich gerät die Angestellte des amerikanischen Homeshoppingsenders QVC ins Schwanken und verliert die Kontrolle über ihre Bewegungen.

Als sie schließlich ohnmächtig wird, reagiert die Regie sofort und schaltet auf eine andere Kamera um. Kollege Dan Wheeler hingegen preist völlig unbeeindruckt weiter die Vorteile des Elektronik-Produkts an.

Die Show muss weitergehen

Das Motto «The show must go on» scheint man bei QVC verinnerlicht zu haben. Denn nur wenige Minuten später erscheint die angeschlagene Moderatorin wieder vor der Kamera. Schon nach kurzer Zeit wird ihr aber wieder unwohl. «Cassie hat ein kleines Problem», erklärt Dan und übernimmt den Rest der Sendung.

Was genau der Moderatorin widerfuhr, ist nicht klar. Aber sie gab am nächsten Tag via Twitter Entwarnung. «Ich danke euch allen für die vielen Besserungswünsche. Heute geht es mir schon viel besser», schreibt sie.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Schon 2010 kippte Cassie vor laufender Kamera um, wie TMZ.com weiß.