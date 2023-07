Jelena Milaschina : Zusammengeschlagene Journalistin wird immer wieder bewusstlos 

1 / 6 Jelena Milaschina wurde beim Überfall mit Plastikrohren verprügelt und mit Farbe übergossen. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Dieses Bild veröffentlichte die «Nowaja Gaseta» am Mittwoch. Nowaja Gaseta Milaschina ist schwer von den Schlägen gezeichnet. Nowaja Gaseta

Nach dem Angriff auf die russische «Nowaja Gaseta»-Journalistin Jelena Milaschina in Tschetschenien ist ihr Zustand weiterhin besorgniserregend. «Ihr Zustand ist, offen gesagt, schwierig», sagte «Nowaja Gaseta»-Chefredaktor Dmitri Muratow am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Milaschina wurde demnach in ein Moskauer Krankenhaus verlegt. Milaschina selbst berichtete in einem Interview, zehn bis 15 Angreifer hätten sie mit Kunststoffrohren verprügelt. In einem neuen, von den Medien ausgestrahlten Video-Interview sagte die 45-jährige Investigativjournalistin, die von den Angreifern benutzten Rohre würden von den Behörden routinemäßig eingesetzt, um Häftlinge in Tschetschenien zu misshandeln. «Es ist eine mächtige Waffe», sagte sie. «Es hat sehr wehgetan.»

Milaschina berichtet seit Jahren über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Sie war am Dienstagmorgen zusammen mit dem Anwalt Alexander Nemow angegriffen worden, der eine Verletzung durch einen Messerstich davontrug. Im neuen Video äußerte die Journalistin die Vermutung, dass der Angriff mit ihrer Arbeit mit Nemow zu tun habe. Sie habe gehört, wie die Angreifer zum Anwalt gesagt hätten, dass er «zu viele Menschen» verteidige.

Nach Angaben von Chefredaktor Muratow prügelten die Angreifer auf Milaschina ein, brachen ihr die Finger und verlangten Zugang zu ihrem Smartphone. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial hatte am Dienstag mitgeteilt, neben den gebrochenen Fingern habe Milaschina Prellungen «am ganzen Körper» und verliere zeitweise das Bewusstsein. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch rasierten die Angreifer Milaschina die Haare ab und übergossen sie mit grünem Färbemittel.

«Sie hielten uns eine Waffe an den Kopf»

Vor ihrer Verlegung nach Moskau wurde die Investigativjournalistin zunächst in einem Krankenhaus in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny und dann im benachbarten Nordossetien behandelt. In einem ersten Video aus dem Krankenhaus hatte Milaschina den Vorfall bereits beschrieben: «Sie warfen den Taxifahrer raus, sprangen ins Auto, drückten unsere Köpfe nach unten, fesselten meine Hände (...) und hielten uns eine Waffe an den Kopf.»

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Mittwoch, die Untersuchung des Falls brauche noch Zeit, die Ermittler täten ihre Arbeit. «Lassen Sie uns abwarten.» Am Dienstag hatte Peskow erklärt, es handele sich um einen «sehr schwerwiegenden Angriff, der strenge Maßnahmen erfordert». Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow versicherte am Dienstag, er habe die zuständigen Stellen beauftragt, «alles in die Wege zu leiten, um die Angreifer zu identifizieren». Der tschetschenische Informationsminister Achmed Dudajew machte ohne die Vorlage von Beweisen «westliche Geheimdienste» für den Angriff verantwortlich. Zugleich warf er Milaschina vor, sie habe die tschetschenischen Sicherheitsbehörden «über Jahre hinweg beleidigt».

Kadyrow bezeichnet sie als «Terroristin»

Die preisgekrönte Investigativjournalistin hatte jahrelang für die «Nowaja Gaseta» über schwere Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien, wie etwa außergerichtliche Hinrichtungen, berichtet. Im Februar 2022 hatte sie laut Angaben ihrer Zeitung nach Drohungen Kadyrows, der sie als «Terroristin» bezeichnete, Russland kurzzeitig verlassen. Am Dienstag war Milaschina erneut nach Tschetschenien gereist, um aus der Regionalhauptstadt Grosny über den Ausgang eines aufsehenerregenden Prozesses gegen Sarema Musajewa zu berichten. Diese ist mit einem Kadyrow-Gegner verheiratet und die Mutter dreier exilierter Kadyrow-Kritiker.

Bei der «Nowaja Gaseta», deren Herausgeber Muratow 2021 den Friedensnobelpreis erhielt, wurden seit dem Jahr 2000 sechs Journalisten und Mitarbeiter getötet, darunter die Enthüllungsreporterin Anna Politkowskaja.