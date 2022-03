Sicherheit in Luxemburg : Zusammenlegung von Polizeiwachen nimmt zu

NIEDERANVEN – Am Montag wurde der Grundstein für das Kommissariat Syrdall gelegt, das die Standorte Niederanven, Roodt/Syre und Mutfort zusammenführen wird.

Die Zusammenlegung von Polizeirevieren, um mehr Polizeipräsenz vor Ort zu gewährleisten ist das Ziel des Ministeriums für Innere Sicherheit. Zu diesem Zweck legte der zuständige Minister Henri Kox am Montag in Niederanven den Grundstein für das künftige Kommissariat Syrdall, das ab 2023 die Standorte Niederanven, Roodt/Syre und Mutfort zusammenführen wird. Zur Erinnerung: Das erste Kommissariat der «neuen Generation» (Zusammenlegung der Standorte Schifflingen und Monderdingen) war 2016 in Schifflingen eingeweiht worden.