Enthüllung : Zuschauerchaos in Paris – Bericht offenbart eklatante Fehler

«Unsere umfassende Analyse der Erfahrungen der Fans vor, während und nach dem Champions-League-Finale ist eine Anklage gegen alle beteiligten Behörden: Die UEFA, die Pariser Polizei, die lokalen und zentralen Behörden und die Stadionbesitzer», heißt es in dem Bericht mit dem Titel «Mit Verachtung behandelt». Der Bericht, an dem fünf Experten beteiligt waren, stützt sich auf Aussagen von 485 Frauen, Männern und Kindern sowie auf Augenzeugenberichte internationaler Journalisten.

«Funktionsversagen auf allen Ebenen»

Bei vielen Liverpool-Fans hätten die Geschehnisse in Paris Erinnerungen an die Hillsborough-Katastrophe geweckt, als am 15. April 1989 beim Halbfinale des FA Cups zwischen Liverpool und Nottingham Forest 97 Fans ums Leben kamen und mehr als 700 verletzt wurden. «Für die Fans, die die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und alles, was danach geschah, überlebten, war Paris retraumatisierend», sagte die an dem aktuellen Bericht beteiligte Autorin Deena Haydon.