Kolumbien : Zuschauertribüne stürzt ein – vier Menschen tot

Während eines Stierkampfs in El Espinal im kolumbianischen Departement Tolima ist ein Teil einer Zuschauertribüne eingestürzt. Dabei wurden rund 30 Menschen schwer verletzt.

Bei einem Unglück in einer Stierkampfarena in Kolumbien sind am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere schwer verletzt worden. Wie die Behörden mitteilten, war in der Arena in der Stadt El Espinal während eines Stierkampfs eine Zuschauertribüne eingestürzt.