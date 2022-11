Temmels : Zustand der Leichenteile wirkt sich auf Dauer der DNS-Analyse aus

Vergangenen Montag hatte die Polizei Trier auf baldige Ergebnisse der DNS-Analyse der in Temmels gefundenen Leichtenteile gehofft. Dass die Analyse länger dauert, hat offenbar mit dem Zustand der gefundenen Körperteile zu tun, wie der Trierische Volksfreund (TV) am Freitag berichtet hat. Der Polizeisprecher rechnete demnach nicht mit Ergebnissen bis zum aktuellen Wochenende.

Je mehr Zeit vergehe, desto schwieriger sei es, das menschliche Genmaterial zu isolieren, so die Erklärung. «Sie werde unter anderem mit Bakterien vermischt, hinzu komme tierische DNS, die unvermeidlicherweise in der Natur vorhanden sei und möglicherweise ebenfalls in den Proben enthalten sei», heißt es in dem Bericht.