Mecklenburg-Vorpommern: Zustand von 14-Jähriger ist nach Ecstasy-Einnahme stabil

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns hat sich der Zustand einer 14-Jährigen aus der Region im Krankenhaus stabilisiert. «Sie befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Betreuung. Die Ärzte schätzen ihren Zustand derzeit aber als stabil ein», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen. «Das kann sich jederzeit ändern.»

Es gelte als gesichert, dass die 14-Jährige, die in einem Krankenhaus in Neubrandenburg behandelt wird, die besonders starke Ecstasy-Pille «Blue Punisher» genommen habe. «Da haben wir Zeugenaussagen». Sie war am Montag in Neubrandenburg auf einem Gehweg liegend gefunden worden. Am gleichen Tag war die 13-Jährige aus Altentreptow verstorben. Auch ihr Tod wird in Zusammenhang mit «Blue Punisher» gebracht. Auch eine 15-Jährige aus dem Bereich Altentreptow nördlich von Neubrandenburg, die nach Polizeierkenntnissen die gleiche Droge genommen hat, befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Sie befand sich schon nach früheren Polizeiangaben auf dem Weg der Besserung.