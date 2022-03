US-Gesundheitsstudie : Zuviel Weichmacher macht Baby dumm

Schwangere sollten nicht zuviel Kontakt mit Weichmachern haben. Sonst riskieren sie, dass ihr Kind einen niedrigeren IQ bekommt. Dies sagt eine Studie aus den USA.

Häufiger Kontakt mit Weichmachern während der Schwangerschaft wirkt sich einer US-Studie zufolge auf die Intelligenz von Kindern aus. Die Forscher von der Columbia Universität in New York rieten Schwangeren dringend, Weichmacher – die in Kosmetika und Haushaltsprodukten vorkommen – möglichst aus ihrem Leben zu verbannen.