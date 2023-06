Titel-Traum lebt: Zverev kämpft sich ins Halbfinale von Paris

Alexander Zverev hat zum dritten Mal in Serie das Halbfinale bei den French Open erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am Mittwoch den argentinischen Außenseiter Tomás Martin Etcheverry mit 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung am gleichen Ort darf Zverev damit weiter von seinem ersten Grand-Slam-Triumph träumen.