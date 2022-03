Tennis-Star entschuldigt sich : Zverev nach Ausraster «von sich selbst enttäuscht»

Sein Wutausbruch in der Nacht auf Mittwoch ging um die Welt: Völlig aufgebracht schlug Alexander Zverev mit dem Schläger auf den Schiri-Stuhl ein. Nun bittet er um Entschuldigung.

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue», eröffnet Alexander Zverev seine Entschuldigungs-Botschaft. Was war passiert? Der Deutsche rastete beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco komplett aus, schlug seinen Schläger am Schiedsrichterstuhl kaputt, auf dem der Unparteiische noch saß. Zuvor beleidigte er den Schiedsrichter mehrmals heftig.