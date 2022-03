Tennis-Star rastet aus : Zverev prügelt auf Schiedsrichter-Stuhl ein

Beim ATP-Turnier in Acapulco verliert Alexander Zverev die Nerven: Nach der Pleite im Doppel lässt er seinen Frust am Schiedsrichter – beziehungsweise dessen Sitz aus. Mit Folgen.

Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem Wutausbruch im Anschluss an seine Niederlage im Doppel beim Turnier in Acapulco auch für die Einzel-Konkurrenz disqualifiziert worden. Der Deutsche hatte nach dem 2:6, 6:4, 6:10 mit seinem brasilianischen Doppelpartner Marcelo Melo gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara am Dienstag (Ortszeit) mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß.