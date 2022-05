French Open : Zverev schlägt Wunderkind Alcaraz und steht im Halbfinale

Olympiasieger Alexander Zverev steht erneut im Halbfinale der French Open Paris. Er bezwang den Spanier Carlos Alcaraz nach mehr als drei Stunden in vier Sätzen.

Alexander Zverev hat bei den French Open das Duell mit Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz gewonnen und in Paris das Halbfinale erreicht. Der Olympiasieger siegte am Dienstag gegen den spanischen Senkrechtstarter mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) und steht damit wie im Vorjahr beim Sandplatz-Klassiker unter den besten Vier.

Zverev (25) verwandelte gegen Alcaraz (19) nach 3:18 Stunden seinen zweiten Matchball und trifft nun am Freitag entweder auf Novak Djokovic oder Rafael Nadal. Das Giganten-Duell stand am Dienstag noch am Abend auf dem Programm.