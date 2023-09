Zverev-Spiel: US-Open-Zuschauer sorgt mit Nazi-Parole für Eklat

Alexander Zverev hat in seinem Achtelfinale bei den US Open von einer schweren verbalen Entgleisung eines Zuschauers berichtet. «Er hat den bekanntesten Hitler-Satz gesagt», sagte der 26-Jährige am frühen Dienstagmorgen Mitte des vierten Satzes der Partie gegen den Italiener Jannik Sinner und zeigte in Richtung der Tribüne. «Das ist nicht zu akzeptieren, das ist unglaublich.»