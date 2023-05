Sydney: Zwei 13-Jährige stellen sich nach Großbrand der Polizei

Nach dem verheerenden Brand in einem Gebäude in Sydney haben sich zwei Schulfreunde (13) der Polizei gestellt und die Ermittlungen unterstützt. Das berichtet das Portal News.com.au. Der stellvertretende Kommissar der Polizei von New South Wales, Paul Dunstan, sagte, die Beamten hätten Kenntnisse von «drei oder vier» weiteren Jugendlichen, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, und bat sie, sich mit ihren Eltern zu melden, um «ihre Sicht der Dinge darzulegen».