Großregion: Zwei Anwohner nach Leichenfund in Polizeigewahrsam

Nach dem Fund einer im Garten verbuddelten Leiche in Homburg dauert die Spurensuche weiterhin an.

Leichenfund in Homburg

Nachdem am Mittwoch eine teilweise verbuddelte Leiche im Garten eines Wohnhauses im saarländischen Homburg gefunden worden war, sind nun zwei Personen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Frau und der Mann seien nach dem Fund am gestrigen Mittwoch zur Polizei gebracht und befragt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.