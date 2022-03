Cancellara und Vettel : Zwei Athleten scheitern an der Eins

Im Sport entscheiden oft Hunderstelssekunden und Millimeter über Erfolg und Misserfolg. Bei Fabian Cancellara und Sebastian Vettel war es am Wochenende die Zahl 1.

Fabian Cancellara wollte zum Abschluss der Rad-WM in Kopenhagen endlich seine erste Medaille in einem Straßenrennen gewinnen. Die Chancen standen nicht schlecht. Cancellaras Teamkollege Grégory Rast zog für den Bronzemedaillengewinner im Zeitfahren den Spurt auf der ansteigenden Zielgeraden an und Cancellara sprintete Richtung Ziellinie. Um ein Haar hätte es wieder zu Bronze gereicht.