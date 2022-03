Unwetter : Zwei Autofahrer von Bäumen erschlagen

Das Orkantief «Ylenia» hat zwei Opfer gefordert. In Niedersachen und in Sachsen-Anhalt sind die Autofahrer von umstürzenden Bäumen getroffen worden.

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Deutschland in seinem Auto Opfer des Orkantiefs «Ylenia» geworden. Er war am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf in Niedersachsen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug.