Tihange und Doel: Zwei belgische Atomreaktoren laufen zehn Jahre länger als geplant

In Belgien bleiben zwei Atomreaktoren zehn Jahre länger am Netz als geplant. Einer davon liegt unweit der Grenze zu Luxemburg und Deutschland. Die belgische Regierung und der Betreiber Engie unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung zur Verlängerung der Meiler bis mindestens 2035, wie eine Engie-Sprecherin sagte. Damit soll die Versorgungssicherheit in Belgien gestärkt werden. Ursprünglich sollten die Reaktoren in den Kraftwerken Doel nahe der Stadt Antwerpen und Tihange 2025 abgeschaltet werden. Das Kraftwerk Tihange liegt etwa 60 Kilometer von Aachen in Nordrhein-Westfalen und etwa 65 Kilometer Luftlinie vom Norden Luxemburgs entfernt.