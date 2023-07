Auf der Flucht: Zwei bewaffnete Räuber in Luxemburg gefasst

Die Polizei hat am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr zwei Personen in einem Mietwagen auf der Autobahn in Luxemburg abgefangen. Die beiden Männer mit französischer Staatsangehörigkeit standen laut belgischen Medienberichten in Verbindung mit den Überfällen auf ein Modegeschäft in Saint-Georges-sur-Meuse und auf eine Bäckerei in On, beides in Belgien.