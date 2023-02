Eifelkreis Bitburg-Prüm : Zwei Brüder bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Zwei junge Männer sind bei einem Messerangriff nach einer Karnevalsveranstaltung in Olzheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm lebensgefährlich verletzt worden. In einem Festzelt seien die Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren am Sonntagabend mit einer Gruppe von vermutlich drei Personen in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit.