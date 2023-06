Luxemburg: Zwei Drittel der neuen Beschäftigten sind Grenzgänger

Im ersten Quartal 2023 ist die Zahl der neuen Arbeitnehmer im Land weniger schnell gestiegen als in den vorangegangenen Quartalen. Dies teilte das nationale Statistikamt Statec am heutigen Donnerstag mit. So gab es 0,5 Prozent mehr Beschäftigte gegenüber dem vierten Quartal 2022, während im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Anstieg um 0,7 Prozent verzeichnet worden war. Auf das Gesamtjahr bezogen, wuchs die Zahl der Beschäftigten um 2,9 Prozent – gegenüber einem Anstieg von 3,3 Prozent im letzten Quartal 2022. Damit gibt es in Luxemburg im Vergleich zum Jahresende 2022 etwa 2360 Beschäftigte mehr, wovon zwei Drittel Grenzgänger sind.